Premier vol au départ de Kaboul depuis fin août : notre reporter raconte

On avait vraiment l'impression que la vie redevenait un peu normale à Kaboul ce jeudi après-midi quand on a vu ces 200 passagers, munis de leur carte d'embarquement, monter dans ce tout premier vol commercial. Canadiens, Américains, Italiens, Allemands... La plupart d'entre eux sont des ressortissants étrangers. Il n'y en avait pas eu depuis le 15 août dernier où les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Ce vol de la compagnie Qatar Airways a décollé à destination de Doha, la capitale du Qatar. C'est d'ailleurs le gouvernement qatari qui a organisé ce transfert avec l'accord des talibans. Il devrait y avoir un autre vol commercial vendredi puisqu'il reste des milliers des personnes sur place à évacuer, notamment un certain nombre de Français et de Franco-Afghans. Beaucoup de forces spéciales talibanes sécurisent constamment cet aéroport de Kaboul car il reste un lieu très stratégique. Et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours à l'heure actuelle des menaces d'attaques terroristes sur la ville.