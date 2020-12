Première journée déconfinée : avez-vous vu la différence ?

Ce mardi matin, ils ont osé sortir sans remplir une attestation. Sur le chemin de l'école, plus besoin de se justifier ni d'angoisser. Les parents d'élèves se sont sentis "plus libres". Dans le doute, certains ont préféré conserver leur dossier d'attestations. Une commerçante se promène chaque matin à Valras-Plage, à moins de 20 km de Béziers. Mais désormais, fini les distances à calculer et l'heure à surveiller. "Je suis "free" (libre) aujourd'hui (...) Ca fait du bien psychologiquement et mentalement", a-t-elle confié. Rien ne semble indiquer un retour massif au travail. La circulation est moins dense que la veille aux heures de pointe. La fréquentation est également faible à l'heure du déjeuner. Au centre commercial Polygone, le constat est le même. Il n'y a pas plus de monde que d'habitude. Cette première journée déconfinée a été "plutôt calme". "Aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus d'attestation, au niveau des comportements, ça ne change pas grand-chose. Je pense que les clients sont plus sensible à la météo qu'aux autorisations administratives", a expliqué Anthony Chouan, le directeur.