Première mondiale : paralysé, il remarche

À chaque fois qu'il se lève, c'est un petit miracle. Marcher grâce à un dispositif qu'il pilote tout seul. "Je dois dire par la pensée que je vais faire un pas. Alors le système est capable de récupérer cette information et de stimuler mes jambes. Et là, je marche", explique Gert-Jan Oskam. Cet homme a toujours rêvé de remarcher depuis son accident de vélo, il y a 12 ans, qui a entraîné une lésion de sa moelle épinière. Un rêve devenu réalité lorsque des chercheurs suisses lui ont proposé une technologie révolutionnaire. Il accepte la pose de deux implants à la surface de son cerveau et d'un autre sur sa moelle épinière. Dès qu'il pense à lever une jambe, l'activité cérébrale est captée par des algorithmes. Cela entraîne une stimulation pour activer ses jambes. Cette prouesse technologique a été développée en partie par des chercheurs de Grenoble. Il leur a fallu dix ans pour créer ces implants cérébraux et ces algorithmes ultrasensibles. Tellement précis que même en restant concentré sur la marche, Gert-Jan peut penser ou faire tout autre chose. Aujourd'hui, Gert-Jan utilise le dispositif chez lui pour s'entraîner. Ses progrès mois après mois ont stupéfait les chercheurs. Ils comptent désormais miniaturiser le dispositif pour que leurs patients puissent même marcher sans son déambulateur. TF1 | Reportage C. Bayle, P. Veron, J.F. Drouillet