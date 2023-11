Première mondiale : une greffe complète de l'œil

Aaron James revient de loin. Il y a deux ans, il a perdu un bras et la moitié de son visage, alors qu'il travaillait sur une ligne à haute tension. Aujourd'hui, il est le premier homme au monde à avoir bénéficié de la greffe d'un œil, lors de la reconstruction de son visage. Megan James, sa femme, a du mal à réaliser. L'opération s'est déroulée il y a cinq mois, mais craignant un rejet de la greffe, les médecins ont préféré attendre avant de communiquer sur cette intervention qui a duré 21 heures. Les chirurgiens lui ont transplanté le visage d'un donneur, sa bouche, son nez et ce qu'aucune équipe n'avait jusqu'alors osé, un œil. Il a dû être raccordé au nerf optique et aux vaisseaux sanguins. Aaron n'a pas retrouvé la vue, mais c'est une grande avancée médicale. "Certes, je ne vois pas, mais au moins cela va apprendre des choses et aider d'autres patients.", s'exprime-t-il. Grâce à la greffe, les médecins ont déjà observé une reprise de l'activité de la rétine, et vont surveiller de près le nerf optique. Sera-t-il capable de transmettre un signal au cerveau ? Il est encore trop tôt pour le dire. TF1 | Reportage C. Bayle