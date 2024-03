Première mondiale : une greffe de rein prometteuse

L'opération a duré quatre heures. C'est l'aboutissement de cinq années de travail. À Boston, des chirurgiens ont transplanté, pour la première fois, un rein de porc, sur un patient vivant. Une grande avancée médicale, qui donne de l'espoir à des centaines de milliers de patients, en attente de greffe dans le monde. Le rein d'un porc de six mois a la même taille qu'un rein humain. Pour être transplantable, il doit être génétiquement modifié, afin de limiter le risque de rejet et d'éviter des infections, liées à des virus. L'opération américaine est saluée par les médecins français, même s'il faudra du temps avant une pratique à grande échelle. L'enjeu est immense, dans le pays, 22 milles patients attendent une greffe de rein. Une attente lourde, le plus souvent sous dialyse, qui nécessite trois demi-journées par semaine à l'hôpital. Seulement 3 500 sont greffés chaque année, trop peu pour Yvanie Caillé, fondatrice et responsable de l'association Renaloo. Aujourd'hui, les organes provenant du porc sont les principales sources d'espoir. Les valves cardiaques de l'animal sont déjà utilisées chez les humains ainsi que les cellules de leurs cornées ou celle de leurs peaux pour greffer les grands brûlés. TF1 | Reportage N. Pellerin