Première victime française du coronavirus : comment cet enseignant de l’Oise a-t-il été contaminé ?

L'homme de 60 ans était tombé malade, il y a plus de quatorze jours. Il a alors consulté un médecin généraliste et a été hospitalisé à l'hôpital de Creil il y a six jours, sans que l'on sache qu'il souffrait du coronavirus. Ce n'est que mardi soir, transféré en état critique à Paris qu'il a été testé positif au virus. Ce mercredi soir, cinq autres personnes sont hospitalisées dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.