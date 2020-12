Premières vaccinations dimanche : comment Pfizer veut relever le défi logistique

Test grandeur nature ce matin dans un entrepôt de la région parisienne. Un test à blanc, car les fioles sont vides. Mais c'est là-bas que les toutes premières doses du vaccin Pfizer seront acheminées dans quelques jours. Une cargaison ultrafragile à maintenir à -70°C dans des "super-congélateurs". "Dans chaque boîte, il y a 195 flacons contenant chacun cinq doses de vaccin. Dès qu'on a le go des autorités françaises, (...) on pourra faire partir les premières doses pour qu'elles soient mises à disposition des patients qui vont être vaccinés les premiers", a indiqué David Lepoittevin, directeur de l'activité vaccins chez Pfizer France. Avant cela, il faudra une dernière validation, celle de la Haute Autorité de santé, jeudi 24 décembre. Dans les heures suivantes, les vaccins pourront pénétrer sur le territoire par la route, sous bonne escorte policière pour éviter les vols ou les actes de malveillance. Dans un premier temps, les doses arriveront sur six plateformes réparties dans l'Hexagone, avant d'être acheminées dans chaque département. "Chaque conteneur a un petit traceur qui permet de localiser les doses et aussi de vérifier leur température en temps réel", a précisé David Lepoittevin. Si tout va bien, les premières injections auront lieu dimanche. Début janvier, la vaccination se poursuivra dans quelques établissements, puis sera proposée à un million des personnes âgées à la mi-janvier dans toutes les maisons de retraite.