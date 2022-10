Premiers prix : moins chers et aussi bons ?

Entre des lasagnes premier prix à 2,99 euros et celles d'une grande marque à 4,80 euros, soit 100 % plus chère, les consommateurs que nous avons croisés choisissent sans hésiter le second produit issu des grandes enseignes. Mais en regardant en détails la liste des ingrédients, la recette et les quantités sont strictement identiques. Les lasagnes sortent de la même usine. Dans les rayons, ils ont souvent mauvaise réputation. Pourtant, les premiers prix contiennent parfois moins d'additifs que les marques nationales. Comme le montre la vidéo en tête de cet article où la marque distributeur n'utilise que du sucre pour ces glaces, 100 % naturel, alors que la grande marque ajoute du fructose et du sirop de glucose. C'est même parfois un sans-faute pour le hard-discount comme ce fromage à tartiner qui arrive en tête du classement de Que Choisir parce qu'il ne contient aucun additif. Mais les marques distributeurs ont aussi leurs limites, comme l'explique Elsa Abdoun, journaliste alimentation - UFC Que Choisir. Alors comment s'y retrouver pour faire le bon choix ? Nous vous donnons deux conseils : éviter les produits avec une liste d'ingrédients à rallonge et pour mieux décortiquer les étiquettes, aidez-vous d'applications mobiles gratuites qui permette de connaître rapidement le nutricorps et la composition précise des produits. TF1 | Reportage J. Roux, M. Alibert, O. Stammbach