Premiers touristes spatiaux de SpaceX : qui sont ces quatre chanceux ?

Ils sont un chef d'entreprise, une assistante médicale, un vétéran de l'armée américaine et un professeur de géologie. Quatre novices avec un entraînement très basique, qui vont monter à bord de la fusée SpaceX la nuit de ce 15 septembre. Le milliardaire, Jared Isaacman, a acheté les quatre places et a ensuite organisé une loterie afin de les sélectionner pour son équipage. La plus extraordinaire de ces cadets de l'espace, c'est Hayley Arceneaux, 29 ans. Enfant, cette assistante médicale a survécu à un cancer des os et porte une prothèse de jambe. Rappelant l'exigence d'un physique parfait pour les astronautes, elle explique qu'avec leur mission l'espace s'ouvre à tout le monde Entièrement pilotée depuis le centre de contrôle au sol, cette mission va aller plus haut que les deux premiers vols touristiques de Virgin à 89 km et Blue Origin à 105 km d'altitude. Elle ira même plus haut que la station spatiale internationale à 400 km. En effet, ces novices ont prévu de monter à 576 km d'altitude. Ils passeront trois jours à tourner autour de la terre sans pilote professionnel à bord. Un week-end sûrement inoubliable.