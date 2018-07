Comment préparer sa voiture avant les vacances ?

Pour beaucoup, ce n'est pas envisageable de voir ses vacances gâchées à cause d'une panne. Il est donc indispensable de faire réviser sa voiture avant de prendre la route. Depuis le mois de juin, certains garagistes enregistrent 30% de demandes en plus par rapport à un mois normal. Et pour cause, les clients consultent des sites de mise en relation entre particuliers. Ils confient la révision de leur véhicule à celui qui est le mieux noté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.