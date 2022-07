Près de 1 000 km de cours d'eau asséchés à Vienne

Foulé ce sol craquelé est un crève-cœur pour Etienne Béguin. Pour cause, il marche dans le lit d'une rivière. D'ailleurs, cet agent de la Fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique de la Vienne constate les effets. Tout l'écosystème se trouve bouleversé. Alors dans la Vienne, la préfecture a renforcé les restrictions d'usage de l'eau pour l'irrigation des cultures, mais aussi pour les particuliers. Plus question donc d'arroser sa pelouse ou de laver sa voiture. Il est également interdit de remplir sa piscine, d'arroser les stades ou les espaces verts. D'une commune à l'autre, la baisse du niveau des rivières impose une prise de conscience : "on essaie de ne pas trop gaspiller", "le réchauffement climatique, on en parle tous les jours, mais on en voit depuis peu les conséquences". Une situation de crise qui exige sans doute de repenser la gestion de l'eau, car la Vienne connaît un déficit de pluie depuis près d'un an. TF1 | Reportage C. Madronnet, P. Schély