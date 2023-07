Près de 150 km/h : les Pays-Bas balayés par une tempête

Des surfeurs sont pris dans les rafales, il leur est impossible de rejoindre leurs voitures. Le toit d'un cabanon menace de s'envoler, alors que celui d'une station-service tangue, tient à peine. Des camionnettes sont renversées au bord de la route, elles n'ont pas résisté. Les arbres tombent comme des allumettes, et au bord de certaines rues, toute une rangée est déracinée. Le pays est habitué aux tempêtes, mais d'octobre à avril. Avec des rafales à 145 km/h, les autorités ont émis une alerte rouge. Il s'agit du niveau le plus élevé. Dans une autre rue, une femme de cinquante et un ans est morte, car un arbre est tombé sur sa voiture. À Amsterdam, il y a deux blessés à cause d'une chute d'arbre également et de ligne électrique. Pour certains expatriés français, il est trop dangereux de rester dehors. Les transports en commun ont été suspendus. Près de quatre cents vols sont annulés à l'aéroport d'Amsterdam, l'un des plus importants d'Europe. TF1 | Reportage M. Debut, F. de Juvigny, B. Agirbas