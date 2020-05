Près de 30 degrés à l'ombre : à la recherche de spots de fraîcheur

Il a fait très chaud dans l'Hexagone ces dernières 24 heures, et ce n'est pas terminé. Trente degrés à Paris et à Angers, trente-deux à Béziers... Des températures bien au-dessus de la normale pour un mois de mai. Beaucoup d'entre nous regrettent déjà la fraîcheur printanière. Reportage à Chartres (Eure-et-Loir) où il n'a pas été facile pour nos journalistes de trouver un peu d'ombre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.