Près de 40° C en avril : chaleur historique en Espagne

En plein cœur de l’Andalousie, il n’est pas rare que Cordoue soit la ville la plus chaude de l’Espagne. Ce qui est plus inquiétant, c’est que des températures caniculaires, jusqu’à 37 degrés ce mercredi après-midi, arrivent dès fin avril. Dans plusieurs d’Espagne, les records de températures pour un mois d'avril ont été battus. En été, dans de pareilles conditions, les ouvriers que nous avons interviewés, auraient bénéficié d’horaires aménagés, cela n’a pas été le cas aujourd’hui. Mais c’est bien dans les plantations d’oliviers, principale richesse de la province, que la situation est la plus critique. José Emmanuel cultive 30 hectares de ces arbres. Il sait, d'ores et déjà, que beaucoup ne donneront pas de fruits. Pour cet agriculteur, le problème ne date pas d’aujourd’hui. L’année dernière a déjà été catastrophique, en raison des vagues de chaleur successives. Dans les mois à venir, tous les fruits et légumes en provenance d’Espagne pourraient se raréfier sur nos étales. Leurs prix seraient alors forcément revus à la hausse. TF1 | Reportage J. Garrel, E. Lévêque