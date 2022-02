Près de Courchevel, le désert blanc des Avals

Des kilomètres de montagnes enneigées, vierges de toute trace de civilisation. Voici la vallée des Avals, la vallée secrète de Courchevel. Situé à plus de 2 500 m d'altitude, il n'y a pas de remontée mécanique. Le seul moyen d'y accéder en hiver est de pratiquer le hors-piste. Didier, guide de montagne depuis plus de trente ans, s'assure que le détecteur de victimes d'avalanche fonctionne. Il accompagne aujourd'hui un groupe de skieurs chevronnés. Pour cette excursion, ils doivent chausser des skis de randonnée. Les peaux de phoque sont indispensables. Elles empêchent les skis de glisser. La ballade commence par une montée ardue. Le silence, le sentiment d'être seul au monde, c'est cette atmosphère que Jimmy est venu chercher. Cet Anglais d'une quarantaine d'années travaille dans la finance à un rythme effréné. La descente, l'occasion de faire sa trace dans ce désert blanc, puis d'observer. Quelques mètres plus bas, une pause sandwich méritée. Un dernier effort et pas des moindres. Ce chemin n'est accessible qu'à pied. Une demi-heure de marche, les skis sur l'épaule. Leur évasion aura duré sept heures. Une parenthèse enchantée loin de la frénésie de la station de Courchevel, le plus grand domaine skiable au monde. TF1 | Reportage C. Casanova - A. Ponsar