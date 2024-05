Près de deux tonnes de cocaïne saisies sur un bateau à Saint-Martin

C'est sur la base d'un renseignement qu'ils interviennent. Lors d'une opération "place nette" à Saint-Martin, les gendarmes français découvrent, dans une embarcation, des dizaines de ballots de cocaïne, 1,8 tonne de drogue d'une valeur de 35 millions d'euros abandonnée par les trafiquants. Le bateau, lui, a été modifié, les réservoirs agrandis, pour parcourir de longues distances. Cinq jours plus tôt, la même quantité a été saisie en Guyane, dans un container. Cette fois-ci, la prise a eu lieu dans le port de Marigot, à Saint-Martin, qui se trouve sur les routes d'exportation illégale de la cocaïne. La drogue transite par le Venezuela et est, ensuite, reconditionnée dans les Antilles et en Guyane française avant d'être acheminée vers les côtes d'Europe et d'Afrique. Une partie de la drogue transite par les aéroports, notamment en Guyane. Mais avec l'explosion du trafic maritime, les quantités interceptées ont été multipliées par cinq en dix ans. Pour lutter contre ce trafic, la Marine française patrouille aussi au large des côtes africaines. Six cargaisons représentant plus de 20 tonnes de cocaïne ont été interceptées en mer depuis le début de l'année 2024. TF1 | Reportage B. Christal