Près de la frontière avec Gaza : le déploiement de l'armée israélienne

Une roquette vient juste de tomber au bord de la route qui mène au poste frontière. Gaza est toute proche. Les missiles du dôme de fer israélien décollent en permanence, mais ne parviennent pas à contrer toutes les attaques. Sur leur garde, les militaires multiplient les contrôles. Des combattants palestiniens infiltrés par la mer Méditerranée constituent un autre danger. Tous les journalistes sont arrêtés à la frontière nord de Gaza. Il est interdit d'aller plus loin. Des camions de munitions et ses renforts militaires prennent la direction du Sud. Dans cette région de Kibboutz, un village agricole est quadrillé par l'armée et des brigades citoyennes. Au bout de la rue, il y a encore des véhicules criblés de balles. Dans la zone, des corps de combattants palestiniens sont présents le long de la route. Un peu plus loin, un soldat israélien émet une nouvelle mise en garde. "Faites attention. Il est possible qu'il y ait des terroristes habillés en civil sur la route", prévient-il. Un risque omniprésent, mais l'armée israélienne dit aujourd'hui contrôler la zone et avoir sécurisée toutes les brèches de la frontière. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Maillard, F. Mignard, A. Da Costa