Près d'un salarié sur cinq au SMIC : un record depuis 20 ans

Mounir Mayet est chauffeur de bus. Il a toujours été payé au SMIC. Il reçoit 1 383,08 euros nets par mois, un revenu minimum qui vient d'être revalorisé à 1 398,69 euros. C'est 15,61 euros de plus qui face à l'inflation de ces derniers mois, ne change rien à son niveau de vie. Ils sont agents de sécurité, serveurs, personnels hospitaliers. Ils ont connu, ces deux dernières années, sept revalorisations successives de salaire, soit une augmentation de 168 euros. Actuellement, 17,3 % des salariés sont payés au SMIC et c'est un record depuis l'année 2005. Mais pourquoi sont-ils aussi nombreux ? Depuis quelques années, les bas salaires, ceux qui étaient légèrement payés au-dessus, commencent à rejoindre cette catégorie. Autre explication, des salariés sont payés au SMIC, faute d'accord dans certaines branches professionnelles. C'est encore le cas, par exemple, dans la chimie industrielle, les cafétérias, les casinos ou les jardiniers. Actuellement, le SMIC concerne, en France, plus de trois millions de salariés du privé. TF1 | Reportage L. Romanens, M. Laurent