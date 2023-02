Près d'une tonne de cocaïne échoués sur une plage dans la Manche

une plage de la Manche lorsqu'il découvre ces deux chantiers. À l'intérieur, 800 kg de cocaïne d'une valeur à la revente estimée à près de 50 millions d'euros. Des promeneurs rencontrés lundi ont du mal à y croire. D'autres sont peut-être venus avec l'espoir de retrouver une partie de cette marchandise. C'est le cas d'un comme cet homme sillonnant la place à scooter ou cet autre individu qui va prendre à partie notre équipe puisqu'il se rend compte qu'il est filmé. Ce n'est pas la première fois que des pains de cocaïne sont retrouvés le long des côtes. En 2019, 1,6 tonne de cette drogue s'était échouée sur toute la façade atlantique. Improbable délestage suite à une avarie ou une tempête en mer. Mais cette fois le procédé rudimentaire intrigue. Les sacs étaient maintenus à flot par des bidons et des gilets de sauvetage et attachés par une corde. Les trafiquants, s'en sont-ils débarrassés ? Devaient-ils être récupérés et par qui ? L'enquête a été confiée à la Section de recherches de Caen. En provenance d'Amérique du Sud, la cocaïne arrive en bateau dans les grands ports du nord de l'Europe : Le Havre, Anvers ou encore Rotterdam. Une à deux fois par an, les autorités en retrouvent sur las plages de la Manche. Mais autant de drogue au même endroit, cette fois la prise est exceptionnelle. TF1 | Reportage B. Guénais, A. Lebranchu, A. Santos, G. Thorel