Presbytes : bientôt la fin des lunettes ?

Remplacer les lunettes de lecture par quelques gouttes dans les yeux. C'est la promesse de Vuity, ce collyre qui vient d'être autorisé aux Etats-Unis. Délivré sur ordonnance, il permet aux presbytes de retrouver une vision nette, 15 minutes après son application. "Il utilise la capacité de l'œil à réduire la taille de sa pupille. Les essais cliniques prouvent que cela améliore la vision de près sans impacter la vision de loin", a expliqué George O. Waring, directeur médical d'Allergan. Le médicament peut présenter des effets secondaires comme des maux de tête. Et les conséquences sur le long terme sont encore méconnues. C'est pour cette raison qu'il n'est pas autorisé pour l'instant en Europe. La presbytie qui concerne la vision de près touche la grande majorité des adultes au-delà de 40 ans. Et les fabricants rivalisent d'idées pour se passer des lunettes. En France, ce laboratoire dans le Val-de-Marne a mis au point une lentille rigide. Portée toute la nuit, elle permet au presbyte de se réveiller le matin avec une vision quasi normale, comme l'explique Christophe Grassiot, directeur des opérations chez Precilens, au micro du JT de 20h, dans la vidéo en tête de cet article. Ce confort visuel et esthétique est facturé 700 euros. Mais ces innovations ne sont efficaces aujourd'hui que pour les presbyties récentes. Alors, toutes ces technologies peuvent-elles vraiment remplacer les lunettes ? Dans tous les cas, les ophtalmologues rappellent qu'elles ne doivent être utilisées que sous contrôle médical. Les lunettes ont encore de beaux jours devant elles. TF1 | Reportage N. Pellerin, C. Auberger