Présidentielle : 11,5 % ont voté blanc ou nul, un chiffre historique  

CONTESTATION - C’est un autre chiffre à prendre en compte lors de ce second tour du scrutin présidentiel : celui des votes blancs et nuls. 11,5% des électeurs se sont rendus aux urnes mais n’ont pas choisi entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. En tout, ce sont plus de quatre millions d’électeurs qui se sont positionnés ainsi, comme avec cet exemple dans les Ardennes.