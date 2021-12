Présidentielle 2022 : au 20H de TF1, Anne Hidalgo appelle à "une primaire de la gauche"

Après Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo appelle, elle aussi, à l'union de la gauche. Invitée au 20H de TF1 ce mercredi 8 décembre, la candidate du PS demande l'organisation d'une primaire en vue de l'élection présidentielle. "Cette gauche fracturée doit se retrouver et se rassembler pour gouverner", estime la maire de Paris, créditée à 3% d'intention de vote dans les derniers sondages. "Si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n'y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays (...). Notre République ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu l'apport de la gauche", poursuit-elle. "Ma responsabilité", reprend-elle, c'est "d'organiser une primaire de la gauche : que viennent participer à cette primaire les candidats et candidates qui veulent gouverner ensemble", sans pour autant indiquer qui pourrait y participer. "Le temps est venu de ce rassemblement. Nous ne pouvons pas perdre plus de temps, il y a urgence. Urgence à parler de ces sujets qu'on ne voit plus du tout dans le débat : les services publics, la crise écologique...", ajoute-t-elle. Si par hypothèse, elle ne remporte pas cette primaire, elle a affirmé qu'elle sera derrière le vainqueur et qu'elle fera campagne pour celui ou celle qui gagnera. Et si cette primaire n'a pas lieu, retire-t-elle sa candidature ? "Non", prévient toutefois Anne Hidalgo. Découvrez l’intégralité de cette interview dans la vidéo ci-dessus.