Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron au 20H de TF1

Emmanuel Macron pense essayer d'écouter, de convaincre, d'aller auprès de tous les Français pour pouvoir déplier un projet qui, parfois, a été caricaturé, qu'il n'a pas toujours pu expliquer dans le détail. Il faut écouter les colères, parfois les inquiétudes, ou les incompréhensions. Son souhait est d'enrichir son projet en regardant ce qui, dans les propositions de celles et ceux qui ont décidé de le soutenir, est à la fois compatible et le rend plus fort. Il s'adresse à nos compatriotes. "L'élection présidentielle, c'est ça. Nous sommes un peuple avec des concitoyens. Nul n'est d'ailleurs propriétaire de ses voix." Autre point sensible : la réforme des retraites. "Emmanuel Macron veut les augmenter de 4 % dès cet été. "Je souhaite aussi que la retraite minimale passe de 980 € par mois à 1 100 €, pour les nouveaux comme pour les actuels retraités. Pour financer ces mesures de justice, il est légitime de dire que l'on va travailler un peu plus longtemps. Mais cela doit se faire progressivement et intelligemment. On gardera la possibilité de partir plus tôt pour les carrières longues, on tiendra compte de la pénibilité", a-t-il repris. "On décalera l'âge légal de 4 mois par an. Ce qui veut dire qu'on atteindra les 65 ans en 2031. En 2027-2028, on atteindra 64 ans. Si on a réussi à rééquilibrer les choses à ce moment-là, on pourra avoir une respiration." Interrogé sur la voiture de demain, Emmanuel Macron a rejeté l'hydrogène, jugé "pas compétitif". Pour le président sortant, l'avenir est "à l'hybride et à l'électrique en développant des filières de véhicules produits en France." Le candidat LREM croit particulièrement au leasing. "Je veux d'un système où l'on paye moins de 100 euros par mois pour un système électrique. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'industrie, c'est bon pour le pouvoir d'achat." Retrouvez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article.