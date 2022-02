Présidentielle 2022 : le match des solutions des candidats sur le pouvoir d’achat

Tous les candidats à la présidentielle proposent d'augmenter les salaires, à commencer par les plus bas revenus. Comme tous les autres candidats à gauche, le communiste Fabien Roussel le promet. Il propose 231 euros supplémentaires chaque mois, contre 200 euros pour Anne Hidalgo et 131 euros pour Jean-Luc Mélenchon. Le tout financé par l'entreprise. Et même la droite s'y met. En effet, Valérie Pécresse, elle aussi, souhaite un effort de l'employeur, mais pour l'essentiel, c'est l’État qui paiera. Eric Zemmour et Marine Le Pen promettent également d'augmenter les salaires de 8 à 10% par d'autres baisses de charges. Alors, quelle est la meilleure offre ? L'économiste Stéphanie Villers nous explique que chacune présente sa part de risque. Pour le pouvoir d'achat, une autre solution serait d'agir sur les dépenses des Français sur la facture énergétique. En pleine flambée des prix, chaque candidat y va de sa proposition. Yannick Jadot propose un chèque de 400 euros pour les six millions de familles qui sont les plus en difficulté. Marine Le Pen, elle, estime que la TVA doit baisser de 20 à 5,5% pour le fioul, le gaz, l'électricité, les carburants. Promesse 350 euros d'économie par an et pour tout le monde. Dans cette foire aux idées contre la vie chère, Jean-Luc Mélenchon va même plus loin. Les pâtes, l'huile, les fruits et légumes, il propose de bloquer le prix de certains produits. T F1 | Reportage C. Colin, J. Cassard.