Présidentielle 2022 : semaine décisive pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Dernier déplacement avant une mise au vert pour Marine Le Pen. La candidate était entourée de partisans ce matin sur le marché de Saint-Pierre-en Auge dans le Calvados. Mais quand un militant pro-Macron l'interpellait sur le financement de ses réformes sociales, cela sonnait comme une dernière répétition avant le débat de mercredi soir. "Vous avez creusé la dette, parce que vous avez fait des cadeaux aux plus riches eux et écrasé les plus pauvres", a-t-elle répondu. Dans la foulée de son déplacement en Normandie, Marine Le Pen a entamé une retraite de 48 heures dans l'Ouest du pays. Le lieu est tenu secret. Au programme : repos, révision et un débat fictif pour s'entraîner. "Le débat est très court. La vraie question, c'est comment faire émerger ce qui apparaît comme prioritaire". Emmanuel Macron, lui, s'est rendu ce soir à une émission de télévision à Paris. Il s'est offert un petit bain de foule devant le studio. Le candidat à sa propre réélection présidera le Conseil des ministres mercredi matin. Il ne change pas ses habitudes pour ne monter aucun signe de fébrilité. "La pression est sur les épaules de Marine Le Pen qui, depuis 5 ans, déclare préparer ce débat et qui répète qu'elle va s'isoler pour travailler", assure un conseiller du président sortant. Pourtant, le chef de l'État allège aussi son emploi du temps en annulant des déplacements, en replongeant dans ses dossiers et en échangeant avec ses conseillers. En privé, il reconnaît que sa rivale a changé et s'attend à un match bien différent d'il y a 5 ans. Rendez-vous mercredi pour le débat de l'entre-deux-tours diffusé sur TF1 à 21 heures. TF1 | Reportage N. Gandillot, S. Bougriou, M. Desmoulins, H.P. Nyaga, S. Houlier, E. Levy, T. Gippet