Présidentielle 2022 : Yannick Jadot dévoile ses ambitions

Quelques jours après un autre poids lourd d'Europe Écologie-Les Verts, Yannick Jadot a officialisé ce mercredi sa candidature pour 2022 au 20H de TF1. "Je suis officiellement candidat à l'élection présidentielle 2022 parce que j'aime la France, sa diversité, ses terroirs, son modèle social et républicain, et je veux la servir. Parce que face au dérèglement climatique, aux injustices sociales, on ne peut plus tergiverser. On ne peut plus reporter à demain les décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, alors je veux mettre l'écologie au cœur du pouvoir, au cœur d'un grand projet de société que je veux construire avec les Françaises et les Français pour une société plus respectueuse de la nature, plus juste socialement, et plus apaisée avec elle-même". Il a aussi indiqué que "bien sûr" il se soumettrait au vote des militants à travers la primaire de l'écologie qui se déroulera en septembre 2021. "J'ai toujours été fidèle à ma famille politique. C'est un mode de désignation transparent. On voit bien que tous les partis politiques s'interrogent sur le comment pour désigner un candidat à l'élection présidentielle. C'est ma famille, et moi je veux construire une grande équipe de France de l'écologie qui gagnera l'élection présidentielle". "Quand on voit à quel point le dérèglement climatique est le grand défi de notre société, il faut s'y adapter et en faire un outil extraordinaire de création d'emplois. On va donner du travail à nos jeunes. Je veux surtout que ce soit la société qui se rassemble autour de l'écologie. J'ai la conviction que si les Françaises et les Français se retroussent les manches, se serrent les coudes, nous ferons de ce grand défi du climat et de la justice sociale le grand projet qui va nous rassembler et qui va nous projeter positivement dans la vie" ambitionne-t-il.