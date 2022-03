Présidentielle : 24 heures avec Jean Lassalle

Jean Lassalle aime les surprises. Un bus impérial rien que pour lui, tel un champion du monde. Cela fait en tout cas son petit effet, autographe et séance photo avec des jeunes Normands. Depuis plusieurs semaines, il sillonne la France dans le fameux bus. Il y dort parfois et y reçoit ses invités. À 66 ans, le voilà candidat pour la deuxième fois à la présidentielle. Fils de berger, élu local depuis 40 ans, il dit comprendre mieux que tout le monde la souffrance des Français. Lors d'un échange avec un restaurateur qui a dû licencier deux de ses salariés à cause de la pandémie, il a rappelé que la première ligne de son projet est de "reconstruire un État". Cela fait six mois qu'il est en campagne, sans parti politique et avec une équipe d'une dizaine de personnes. Remplir les salles et donc une mission difficile, même quand on s'appelle Jean Lassalle. Le soir de notre rencontre, une trentaine de personnes, guère plus, pour écouter son programme : 3 milliards d'euros par an pour les campagnes, le recrutement 6 000 policiers et gendarmes. Pour financer tout cela, il suffirait de taxer les multinationales. TF1 | Reportage A. Etcheverry, S. Rolland