DOMINATION - Au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron, les chiffres sont plutôt éloquents. Le leader d’En Marche a remporté plus de 66 % des suffrages, un score à en faire pâlir plus d’un, selon Christophe Jakubyszyn. Mais à y regarder de plus près, son score descend à 43 % si ‘l’on prend en compte l’abstention et les votes blancs ou nuls.