Présidentielle américaine : de retour en meeting, Donald Trump fait le show

Un Donald Trump survitaminé a donné lundi son premier meeting de campagne depuis qu'il a été testé positif au coronavirus. Son retour dans la course à la présidentielle a eu lieu à Orlando en Floride, devant des milliers de supporters enthousiastes. La plupart d'entre eux étaient non masqués. À trois jours de l'élection, le locataire de la Maison-Blanche a fait le show. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.