Présidentielle américaine, l'enjeu des votes par correspondance

Par crainte de l'épidémie, les Américains ont plébiscité ce système de vote anticipé. Ils étaient 33 millions lors de la dernière élection, contre 64 millions aujourd'hui. Quatre électeurs sur dix au moins ont déjà voté ainsi, mais le contrôle de leur voix prend plus de temps. Dans une trentaine d'État, il faudra attendre trois jours. Et en cas de résultats serrés, le nom du vainqueur ne sera pas connu avant vendredi prochain. Dans une vingtaine d'autres États, les votes continueront à être envoyés jusqu'à quatorze jours après l'élection. Dans ce cas, pas de résultats définitifs avant le 17 novembre. S'il est donné perdant avec un faible écart de voix cette nuit, Donald Trump promet de contester l'élection. D'ailleurs, le président américain pense que "ce système de vote est dangereux", car "il pourrait y avoir beaucoup de fraudes". Traditionnellement, le vote par correspondance est favorable aux démocrates. Et de son côté, Joe Biden dispose aussi d'une armée d'avocats prêts à répondre au recours en justice de son adversaire.