Présidentielle américaine : les électeurs commencent à voter

Aux États-Unis, les électeurs ont la possibilité de voter par correspondance et par anticipation. À J-22 de l'élection présidentielle, certains Américains ont déjà déposé leur voix en avance. Face à la crise sanitaire exceptionnelle, 80 millions de citoyens envisageraient d'opter pour ce mode de scrutin cette année. Un choix qui pourrait avoir des conséquences sur le résultat final.