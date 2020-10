Présidentielle américaine : l’Ohio, le "Swing state" pouvant changer le résultat du vote

L'Ohio est un État plutôt ouvrier, très représentatif de la classe moyenne américaine. À l'exemple de la ville Lordstown, la crise sanitaire y a causé des dégâts considérables. Dans cette petite ville du Midwest, on a l'impression de faire un voyage dans le passé. Toutes ses usines d'acier ont fermé au fil des ans. En 2019, le vent y a encore tourné. Cette fois, c'est le constructeur automobile General Motors qui est parti. Résultat, 4 500 travailleurs ont perdu leur emploi. Pourtant, en déplacement dans cet État en 2017, Donald Trump disait aux habitants de ne pas déménager, et de ne pas vendre leur maison. Le président américain disait qu'on allait y faire revenir du travail et remplir les usines ou les démanteler et en construire de nouvelles. Pour rappel, le président américain sortant a remporté une victoire surprise dans l'Ohio en 2016, grâce notamment aux votes des ouvriers qui lui ont fait confiance. De son côté, le maire républicain de Lordstown Arno Hill, nous explique que "ça fait quarante ans qu'on perd des emplois dans sa ville et qu'ils ne vont pas revenir en quatre ans, pas en un mandat". Lui-même ancien ouvrier, il se bat pour y attirer des usines. D'ailleurs, il a montré à nos journalistes un projet dans lequel General Motors a investi dans la construction de batterie électrique. Avec mille emplois à la clé, il se dit optimiste. Nos reporters ont pu constater à la sortie de ce chantier que Donald Trump semble avoir gardé beaucoup de soutien dans cette ville.