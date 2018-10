Présidentielle au Brésil : l'extrême droite en tête

Le Brésil, septième puissance mondiale et plus grand pays d'Amérique latine, est lui aussi frappé par le dégagisme et le rejet des partis traditionnels. Surnommé par certains le "Trump tropical", Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, a recueilli 46% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Qui est donc cet ancien capitaine d'infanterie nostalgique de la dictature militaire ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.