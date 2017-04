Présidentielle : les clips de campagne des candidats dévoilés  

Pour son clip de campagne, Philippe Poutou se démarque avec une parodie de l'émission "On n'est pas couché" dans laquelle il se moque des chroniqueurs. Un ton éloigné du style de ses prédécesseurs mais aussi des autres candidats : le cru 2017 est on ne peut plus classique ! Un côté grandiloquent chez Benoît Hamon, de la sobriété chez Marine le Pen, qui tranche avec le lyrisme des clips de Jean-Marie Le Pen