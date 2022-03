Présidentielle : Emmanuel Macron candidat

Une lettre aux Français tenant en une page et demie. Emmanuel Macron prend la plume pour se muer en candidat et expliquer pourquoi il veut l'être."Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de Président de la République. (...) Je suis candidat pour continuer de préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants", a notamment écrit l'actuel locataire de l'Élysée. Après un quinquennat au pouvoir, le président y dresse aussi la liste de ses priorités pour les cinq prochaines années. Travail, innovation, santé... Sans entrer pour autant dans le détail de propositions concrètes. "La priorité sera donnée à l'école et à nos enseignants, qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés", a précisé le chef de l'État. Cette lettre sera publiée demain dans la presse quotidienne régionale. Le but est de toucher largement les Français. Un format imposé aussi par le contexte international. Une candidature attendue sans être une surprise. Elle a été préparée depuis des mois par les militants. Au siège du parti présidentiel dans le 8ème arrondissement de Paris, le bureau du candidat est même prêt depuis plusieurs semaines. La campagne électorale d'Emmanuel Macron s'annonce éclair. Il lui reste seulement 38 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. T F1 | Reportage A. Tassin, D. Salmon