Présidentielle : Emmanuel Macron dévoile son programme

Une conférence de presse devant plus de 300 journalistes. Pour casser l'image d'un candidat qui fuit le débat, Emmanuel Macron a pris son temps. Une heure trente de propos liminaires pour détailler le programme. D'abord, le plein-emploi d'ici cinq ans, voilà ce que promet le président sortant. Pour faciliter la recherche de travail et centraliser les offres, il propose de réorganiser Pôle emploi. L'agence, s'il est réélu, serait rebaptisée France Travail. Le RSA, lui aussi, sera réformé avec une contrepartie pour les allocataires : l'obligation de consacrer quinze à vingt heures par semaine à une activité de formation. Le versement des aides sociales, RSA, primes d'activités, aides aux logements et allocations familiales serait par ailleurs automatisé. Cela concernerait 20 millions de Français. Emmanuel Macron veut aussi réformer les droits de succession en facilitant les transmissions directes entre parents et enfants, mais aussi avec les grands-parents. Comme le propose Marine Le Pen, Eric Zemmour ou Valérie Pécresse. Compensation sociale avec la promesse de mener deux chantiers de grandes consultations. Sur la santé et les déserts médicaux d'abord. Sur l'éducation, Emmanuel Macron propose une meilleure rémunération des professeurs s'ils acceptent de nouvelles missions de remplacement ou de soutien scolaire. Au total, le candidat évalue le coût de son programme à 50 milliards d'euros, auxquels s'ajouteraient quinze milliards de baisses d'impôts chaque année. T F1 | Reportage C. Colin, M. Chantrait