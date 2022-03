Présidentielle : premier déplacement de campagne pour Emmanuel Macron

Si l’on en juge par les applaudissements à l’arrivée, Emmanuel Macron est en terrain propice. Chez Karl Olive, maire de Poissy, l’un de ses soutiens, le président mué en candidat vient rejouer le grand débat. Mais avant d’enfiler le costume de candidat, s’invite un sujet d’actualité pour le président. C’est sur l’Ukraine que l’interroge d’abord les habitants. Malgré tout, une élection présidentielle va se faire en France sur laquelle beaucoup hésitent encore. Emmanuel Macron égrène quelques propositions comme le renforcement du sport et des mathématiques à l’école, la suppression de la redevance audiovisuelle, puis il est très vite rattrapé sur le pouvoir. Pris entre son rôle de président et de candidat, Emmanuel Macron n’a plus que cinq semaines pour préciser le reste de son programme. T F1 | Reportage C. Colin, A. Tassin, M. Chantrait