Presse à l'école : apprendre à déceler les fausses infos

Ils sont au lycée et leur source principale d'information sont les réseaux sociaux sur le téléphone portable. « Hugo Décrypte » est reconnu, mais sur Internet, on trouve des milliers de comptes, comment faire le tri et déceler les fausses informations ? Dans ce lycée professionnel en image, la documentaliste fait de l’éducation aux médias dans chaque classe. Cette fois, ce sont les élèves de première, option menuiserie, qui y ont droit. Il s’agit d’abord d’identifier une source fiable. Exercice pratique, différencier les infos des fausses informations, ce que l’on appelle ici les infox. Devant les lycées, certains reconnaissent que ce n’est pas facile. "J’essaie de plus chercher les vraies sources, mais les vraies sources sont difficiles à trouver un peu.", dit un lycéen interrogé. "Les fake news, ça se voit directement donc je ne vais pas y croire", affirme un autre. Mais ce n’est pas si facile, d’autant que l’Intelligence Artificielle permet de fabriquer, par exemple, des photos qui semblent réelles même si elles sont invraisemblables. S’informer pour apprendre et comprendre, l’enjeu est de taille. L’éducation aux médias est plus que jamais indispensable. TF1 | Reportage G. Bellec, I. Zabala