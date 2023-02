Prêt-à-porter : la série noire

Les magasins Kookaï pourraient-ils bientôt baisser le rideau ? L'enseigne a annoncé le 1er février 2023, un redressement judiciaire. Pourtant, dans les années 80, c'était la marque que tout le monde rêvait de porter. Des vêtements à la pointe de la mode, symbole d'une autre époque. Pourquoi un tel désamour aujourd'hui ? De son côté, une responsable de boutique depuis 30 ans préfère garder la tête haute. Et ce n'est pas la seule enseigne française dans la tourmente. Hasard du calendrier, ce jeudi 2 février 2023, Go Sport France est aussi placé en redressement judiciaire. Et la menace d'un plan social planne chez Pimkie, selon les syndicats. Le secteur de l'habillement en crise, au profit d'Internet. En 2022, plus 78% de chiffre d'affaires en ligne, contre moins 11% au magasin. Selon une spécialiste, ces grandes marques françaises n'ont pas su réagir assez tôt. Le marché de l'habillement doit aussi faire face à un phénomène : la seconde main. Près d'un Français sur trois aurait déjà acheté un vêtement d'occasion. TF1 | Reportage C. Gerbolot, S. Thizy