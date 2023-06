Prêt-à-porter : où s'arrêtera l'hécatombe ?

La boutique Comptoir des Cotonniers du centre-ville d'Angers (Maine-et-Loire), va-t-elle baisser le rideau ? L'enseigne, en grande difficulté financière, prévoit de fermer près de la moitié de ses points de vente. Et forcément pour beaucoup, ce n'est pas une bonne nouvelle. "Ça fait mal au cœur que des enseignes comme ça ferment", réagit une jeune femme. Comptoir des Cotonniers et Princesse tam.tam, ces deux nouvelles enseignes en difficulté qui s'ajoutent à une longue liste : Kookaï, Gap, Camaïeu, San Marina... Avec la hausse des prix et la concurrence d'Internet, les Français changent leurs habitudes. Seuls les vêtements réputés pour leur qualité, le luxe ou les petits prix continuent de bien se vendre. Les autres sont devenus trop chers pour beaucoup de Français. Pour résister, ces marques ont une priorité : réduire leur coût. Et pour cela, elles sont de plus en plus nombreuses à changer leur stratégie de vente. À Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), une boutique a réuni une trentaine de marques bien connues du grand public dans ses rayons. Plutôt que d'avoir chacune leur propre boutique, elles proposent l'essentiel de leur collection sur quelques étagères. TF1 | Reportage P. Corrieu, N. Hesse, C. Madronet