Prêt de salariés : une solution contre la crise ?

Le gouvernement a assoupli en juin dernier le prêt de salariés. Ce dispositif permet à une entreprise d'éviter d'avoir recours au chômage partiel en mettant à disposition d'autres sociétés un ou plusieurs de ses salariés. Et ces derniers conservent leur CDI. En Lot-et-Garonne, une quinzaine d'entreprises se montrent intéressées par le dispositif.