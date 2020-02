Prêt immobilier : comment renégocier son assurance emprunteur

Près d'un ménage sur trois, soit neuf millions de Français, rembourse en ce moment un crédit immobilier. Saviez-vous qu'il est possible de réaliser de substantielles économies de plusieurs milliers d'euros en changeant son assurance emprunteur ? Les banques sont souvent réticentes, mais la procédure est tout à fait légale. Découvrez dans la vidéo ci-dessus quelques conseils avisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.