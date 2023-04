Prêt immobilier : de plus en plus difficile d'acheter

Arnaud Gegout veut acheter un appartement dans le centre d’Angers (Maine-et-Loire). Il a rendez-vous avec son agent immobilier et elle lui présente ce triplex en image. Le prix de vente est de 350 000 euros, sans compter les nombreux travaux, mais avec les taux d'intérêt à plus de 3 % voir même 4 % attendu cet été 2023, il préfère attendre. "Si le vendeur décide de rester au prix, je préfère ne pas faire d'affaires", dit Arnaud. Mais pour ceux qui sont plus pressés, pas d’autre solution que revoir son projet à la baisse. Avec la hausse des taux, la capacité d’emprunt diminue. Par exemple, un couple qui gagne 4 200 euros net par mois pouvait emprunter 300 000 euros en 2021, 272 700 euros en 2022 et 248 700 euros en 2023. Et si les taux atteignent les 4 % ce sera un peu plus de 227 700 euros. Une baisse de 70 000 euros en deux ans. Dans une ville comme Grenoble (Isère) où le prix au mètre carré frôle les 3 000 euros, ce même couple ci-dessus pouvait acheter 100 m² en 2021, 83 m² en mars 2023 et cet été, ce sera 76 m². Que faut-il donc faire ? Acheter quand même ou attendre ? Il y a dix ans, le nombre de transactions avait atteint un niveau record. À l'époque, les acheteurs empruntaient à 4 %. TF1 | Reportage H. Chadeau, N. Hesse, O. Stammbach