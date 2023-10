Prêt immobilier : de plus en plus difficile d'acheter

Voilà six mois que Margot cherche à acheter un appartement, sans succès. Difficile pour elle de se projeter, plus le temps passe plus les taux augmentent. Elle doit sans cesse revoir ses attentes à la baisse. En un peu plus d'un an, les taux d'emprunts ont presque quadruplé. Aujourd'hui, c'est 4,3 % en moyenne. Voilà douze ans qu'ils n'avaient pas été aussi hauts. Pour ne rien arranger, les prix de l'immobilier, eux, sont toujours aussi élevés. Pour les clients, plus le choix, il faut acheter moins grand. Pour emprunter 200 000 euros sur 20 ans, en 2021 les intérêts vous coûtaient 28 000 euros. Il vous coûte aujourd'hui 98 000 euros, plus du triple. En six mois, le nombre de crédits accordés par les banques a presque été divisé par deux. Qu'en sera-t-il dans les mois à venir ? Les taux vont-ils continuer à augmenter ? Pour Maël Bernier, porte parole chez Meilleurtaux, c'est bientôt la fin. "Il y aura certainement dans les années qui viennent des taux qui vont rebaisser puisque l'inflation va ralentir. Comme ça suit l'inflation, ça va certainement baisser.", dit-elle. TF1 | Reportage L. Cloix, P. Corrieu, H. Massiot