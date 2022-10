Prêt immobilier : enfin une bonne nouvelle !

C'est la délivrance pour ce couple d'acheteurs d'immobilier. Après six mois d'attente et plusieurs refus de la banque, cette fois, c'est la bonne. Ils vont pouvoir acheter la maison de leur rêve. Avec 400 000 euros à emprunter et une assurance coûteuse, leur dossier de financement ne passait pas. Leur taux d'emprunt était bien au-dessus du taux maximal autorisé. Mais dès le 1er octobre 2022, l’État va relever ce seuil. Des centaines et des centaines de dossiers comme celui-là vont donc pouvoir se débloquer. Chez ce courtier, les appels s'enchaînent. Parmi eux, il y a Francis. Cela faisait des mois que ce retraité n'arrivait pas à emprunter 300 000 euros, pour acheter un appartement. Sans changer une ligne à ce dossier, les banques acceptent désormais de le financer. Il y a de quoi relancer le marché de l'immobilier. Mais, cette éclaircie va-t-elle durer ? Il faut foncer, car selon de nombreux courtiers, les taux d'intérêt immobilier vont continuer d'augmenter, au moins pendant les six premiers mois. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Giraud, S. Hernandez