Prêt immobilier : faut-il se dépêcher d’acheter ?

La famille de Nicolas Carton pourrait bientôt s'agrandir, il veut donc un appartement plus spacieux. Problème à Dijon, il n'est pas visiblement le seul à chercher. "Il y a peu de biens su le marché, en tout cas par rapport à ce que je recherche", déclare-t-il. "Il faut être très réactif, puisque les biens partent très très vite. On peut être amené à avoir plusieurs visites le même jour et plusieurs offres au prix", ajoute Nathalie Orain, de l'agence immobilière Stand'imm à Dijon. À Dijon comme dans beaucoup de ville moyenne en France, les prix sont à la hausse. Et selon certains experts, ils vont continuer à augmenter. "Les villes moyennes, c'est un bon plan. À titre d'exemple, on peut avoir des villes comme Brest ou Angers qui ont augmenté de plus de 7% sur les douze derniers mois. Ou encore des villes comme Reims, Quimper ou Orléans qui, elles, ont augmenté de 6%. Des chiffres extrêmement forts pour le marché de l'immobilier", précise Thomas Lefebvre, directeur scientifique de MeilleursAgents . Malgré ces hausses, est-il toujours intéressant d'acheter ? La réponse est oui, car les taux d'intérêt sont historiquement bas. Avec un salaire de 2 630 euros net par mois, par exemple, voici l'offre qui vous serait proposée : pour un emprunt de 180 000 euros sur 20 ans, le taux d'intérêt serait autour de 0,96%. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.