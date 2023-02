Prêt immobilier : mon patron paie mes intérêts

Au premier étage de ce bâtiment, se trouve le futur logement de Marie. Elle signe l’acte d’achat demain chez le notaire. Si à 41 ans, Marie peut enfin, dit-elle, être propriétaire, c’est en partie parce que son employeur l’a aidé pour financer son prêt. Voici comment Marie a emprunté 140 000 euros sur 20 ans avec un taux à 2.45 %. Sur une partie du prêt, 30 000 000 euros, c’est son employeur qui paie les intérêts. C’est au final 4 830 euros d'économies. Ce dispositif méconnu est piloté par une filiale de la Banque Postale qui veut faciliter l’accès à la propriété. Une démarche de plus en plus difficile. L'intérêt pour les entreprises, qui ont souvent du mal à recruter, c’est de garder leurs employés. Car attention, si vous démissionnez, l’aide s’arrête, et vous devez payer les intérêts restants. Jusqu’à présent, ce dispositif était réservé aux grandes entreprises. Désormais, il est accessible aux PME. Cette aide, ce patron espère bientôt la proposer à ses douze employés, et surtout à ses futurs recrutés. Car l'intérêt, pour lui, c'est d’être plus attractif face aux avantages que proposent les grands groupes. Le dispositif devrait être mis en place ici dans quelques semaines, et il a déjà une employée très intéressée. TF1 | Reportage T. Jarrion, X. Bouxher, F. Couthuron