Prêt immobilier : vers la fin du questionnaire de santé ?

Actuellement, 10 millions de ménages français ont un crédit immobilier. Stress, diabète, hospitalisation, cancer, consommation d'alcool ou de tabac... Pour obtenir ce prêt, tous ont dû se soumettre au questionnaire de santé. Et si certains estiment que c'est tout à fait normal, d'autres voient cela d'un mauvais œil et déclarent que "chacun a droit à sa vie privée". Le Crédit Mutuel est la première banque à mettre fin à cette pratique. Pour l'instant, cette mesure s'applique à ses clients fidèles qui ont plus de sept ans d'ancienneté, et qui souhaitent contracter un crédit pour une résidence principale. Jusqu'ici, les emprunteurs considérés à risque étaient pénalisés. "Les surprimes pouvaient représenter 10 euros, 20 euros, 30 euros par mois pour un client. Ça pouvait représenter entre 4 000 et 6 000 euros, selon le montant du prêt sur la durée du prêt. C'est cette économie-là que feront nos clients fidèles", explique Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.