Qui sont les prétendantes à l'élection de Miss France 2018 ?

Elles étaient plus de mille candidates à se présenter aux élections régionales. Elles ne sont désormais plus que trente à prétendre au titre de Miss France 2018, avec des profils bien différents. Elles sont actuellement à Palm Springs (Californie) pour préparer la grande cérémonie, qui sera diffusée sur TF1, le 16 décembre 2017. Nous les avons suivies dans le grand ouest américain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.