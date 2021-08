Prêtre tué en Vendée : l'émotion et la colère à Saint-Laurent-sur-Sèvre

La commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre est en deuil. Beaucoup ont appris la disparition du père Olivier Maire dans l'après-midi. Les émotions se mélangent, mais la peine est unanime. "On ne peut pas s'imaginer que ça soit passé juste à côté de chez nous", s'exprime une senior. "Il était tellement proche de nous... C'est comme si j'avais perdu un papa", déclare une autre. La stupeur laisse parfois place à l'incompréhension. "De la colère. Pourquoi s'en prendre aux prêtres comme ça ?", réagit une femme. Hier soir encore, le père Olivier Maire donnait un concert d'orgue à la basilique. Ceux qui le connaissaient, saluent un grand musicien, un érudit et un homme tourné vers les autres surtout. "Il accordait crédit à chaque personne. Et je pense que chaque rencontre, pour lui, était une occasion de faire la dignité", selon un homme. Originaire de Besançon, le prêtre faisait partie des missionnaires Montfortains, une congrégation religieuse présente dans une trentaine de pays. À soixante ans, il en était devenu l'un des principaux représentants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.